روسيا: الاعلان على "نسخة مخففة" من لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي ، ألكسندر غينسبورغ معلقا على استخدام نموذج خفيف (لايت) من اللقاح ضد الفيروس التاجي وضعه مركزه، أن اللقاح سيشمل عددا أكبر من السكان .لكن مفعوله لن يدوم طويلا.

وحسب ،غينسبورغ، فإن اللقاح الخفيف عبارة عن حل وسط بين فترة مفعوله من ناحية وضرورة القضاء السريع على ذروة الإصابات بـ"كوفيد – 19" وعدد كبير من الوفيات من ناحية أخرى، وذلك باستخدام جرعة واحدة من لقاحنا".

وقال في حديث أدلى به الخميس 17 ديسمبر لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية:" إننا ندرك أن مفعول جرعة واحدة لن يكون طويلا وليس بنسبة 100% لمختلف فئات السكان. لكن مثل هذا الموقف يسمح له بأن يشمل عددا أكبر من المواطنين والحيلولة دون الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كورونا والوفيات الناجمة عن الإصابة به.

وجدد تأكيده أن فترة مفعول اللقاح لن تكون طويلة".