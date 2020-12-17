موعد بداية شهر رمضان المبارك الجديد 2021 -1442 ه فلكيا

تعرف على موعد بداية شهر رمضان المبارك الجديد 2021 -1442 ه ، ويترقب ملايين المسلمين حول العالم لمعرفة موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا ، وفي هذه المقالة الرائعة سنتعرف معًا على موعد بداية الشهر الفضيل الذي يحرص كافة المسلمين على صيامه وأداء الطاعات والعبادة للتقرب من الله عزو جل .

وبعد رصد محرك جوجل الشهير تضاعف عمليات بحث المسلمين عن موعد شهر رمضان 2021 فلكيا ، خصص موقع فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة بعد رصد وجمع كافة الاحاديث الفلكية التي تؤكد اقتراب شهر رمضان .

ويستعد المسلمين هذا العام إلى استقبال شهر رمضان المبارك 2021 استعدادًا تامًا لإتمام صيامه وأداء طاعته في الصلاة والقيام والتسبيح وترتيل الادعية وغيره ، وهو شهر الخير والبركة وفيه تكثر زيارة الارحام والصدقات والزكاة .

موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442 ه :

خبراء علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

تعرف على فضائل صيام شهر رمضان :

فضل أول ليلة في صيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ".

الصيام في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين".

العمرة فى رمضان ثوابها مضاعف

شهر رمضان وصيامه يكفر الذنوب

اروع ادعية في شهر رمضان المبارك :