د. اشتيه يعلن عن سلسلة اجراءات جديدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، اليوم الخميس، عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا في كافة محافظات الضفة المحتلة.

وقررت اشتيه، تعليق اغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم اعتبارا من مساء يوم الجمعة الموافق 18/12/2020، مشيرًا إلى أن التعليم في المحافظات يكون عن بعد.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر منع الحركة بين جميع المحافظات ، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية، فيما تعمل المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة بنظام الطوارئ، وأن لا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. وذلك في جميع المحافظات.

وأكد على استمرار الاغلاق الليلي في جميع المحافظات، وأن الصلاة تكون في البيوت في جميع المحافظات.

كما تمنع الاعراس وبيوت العزاء وكل اشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أن مجلس الوزراء لا يعترف بهذه التصنيفات.

وبخصوص المدارس، قرر إغلاق المدارس في المحافظات، مع تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، وتفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الاجراءات الوقائية، واغلاق كل المحال المخالفة.

ونشر اشتيه، في خطابه، قيمة المخالفات بحق المخالفين لإجراءات فيروس كورونا على النحو التالي:

وضع كمامه ٣٠٠ شيكل

اقامت اعراس وبيت عزاء ٨٠٠٠ الاف شيكل مع فض التجمهر

التنقل بين المحافظات من دون سبب قائم ٢٠٠شيكل

فتح محال دون المذكور ١٠٠٠ شيكل

وأشار إلى أنه سوف تكون هناك دوريات مدنيه جواله لضبت وتصوير المخالفين من مناطق صناعية وغيرها.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص اماكن لمرضى الكورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في المحافظات كافة، خاصة محافظة نابلس، كما يمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى وذلك تحت طائلة القانون.

وقال :"نراقب الوضع يوماً بيوم، في حال انخفاض اعداد الاصابات فسوف نعيد النظر بالاجراءات".

وطالب اشتيه، من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والاهلية ومن الجامعات وسائل الاعلام بضرورة المساهمة في توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات، لكي لا تضطر الجهات الرسمية الي مزيد منها او تمديدها مرة اخرى.

كما وطالب رئيس الوزراء، من المحافظين والأجهزة الأمنية والمدنية بضرورة تنفيذ تلك الإجراءات.