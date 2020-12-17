فوات الاحتلال تجدد ابعاد الاسير عنان نجيب عن الاقصى والقدس

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارها بإبعاد الأسير المقدسي المحرر عنان نجيب عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، في إطار حملة ممنهجة اتجاه المقدسيين لثنيهم عن الدفاع عن المقدسات الإسلامية.

أوضح الأسير المحرر والمبعد للمرة الثانية عن مدينة القدس عنان نجيب أن قوات الاحتلال سلمته قرار الابعاد عن الأقصى والقدس، بعد استدعائه 4 مرات للتحقيق.

وبيّن أن قوات الاحتلال جدد قرا ابعاده في بداية شهر ديسمبر الحالي، وكانت قد سلمته في يونيو قرار الابعاد لمدة 6 شهور.

ووصف نجيب قرار الإبعاد بالقرار الصعب على العائلة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها القدس بسبب جائحة كورونا إضافة لوجع البعد عن العائلة، فقرار الإبعاد يحرمه من رؤية عائلته باستثناء يوم واحد في الأسبوع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة ابعاد مئات الفلسطينيين عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، في إطار استهداف المقدسات الإسلامية والاستيلاء عليه.