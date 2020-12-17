وزارة الصحة تنعى الدكتور مجدي عياد توفي جراء اصابته بفيروس كورونا

نعت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، الدكتور مجدي عياد أخصائي القلب بمجمع الشفاء الطبي, الذي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الصحة، في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة من عائلة الفقيد ومن الأسرة الطبية بوفاة الطبيب الخلوق د. مجدي عياد.

وذكرت "نستحضر سيرته الطيبة المعطاة، فالجميع يشهد له بالمثابرة والحرص على رعاية المرضى, مؤكدةً أن هذا الأثر الطيب الذي تركه د. عياد سيبقى حاضرًا في نفوس زملائه ولدى كل من عرفه.

وسألت المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأعلنت الصحة، اليوم، عن وفاة الدكتور مجدي عيان جراء إصابته بفيروس كورونا.

فيما سجلت الوزارة، وفاة 12 مريضًا وإصابة 1015 شخص بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.