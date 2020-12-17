برنامج "ساعر" الحزبي يقوم على توسيع الاستيطان وتعزيز "يهودية إسرائيل"

قال العضو السابق في حزب الليكود "جدعون ساعر" خلال تسجيل حزبه الجديد "أمل جديد" لدى مسجل الأحزاب اليوم الخميس :"أن من أهداف الحزب التي جرى تقديمها إلى مسجل الأحزاب، تشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل والنقب وفي السامرة ويهودا، وهضبة الجولان وعلى طول نهر الأردن والأغوار".

واضاف ساعر أن هناك أهدافا أخرى لهذا الحزب من بينها: "العمل من أجل ترسيخ هوية "إسرائيل" كدولة للشعب الصهيوني "، ومدعيا أن "اسرائيل" تحافظ على حقوق الانسان.

وبدورها أعلنت عضو الكنيست بدولة الاحتلال "يِفعات شاشا بيطون" من حزب الليكود، عن انضمامها إلى حزب ساعر، أول أمس، وقال "ساعر" معقبا على ذلك انها ستحل في المكان الثاني في لائحة الحزب الانتخابية، وستكون نائبته في حال تولى ساعر منصب رئيس حكومة دولة الاحتلال.

ويشار أن "ساعر" يسعى إلى ضم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، "غادي آيزنكوت" إلى حزبه، فيما لم يعلن ايزنكوت حتى الآن عن عزمه دخول الساحة السياسية رسميا.