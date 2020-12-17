إليك دعاء افطار الصائمين في شهر رمضان 2021 ، إذ تزايدت عمليات بحث المسلمين على محرك جوجل حول دعاء إفطار الصائمين في سبيل زيادة الطاعة وطلب المغفرة من الله سبحانه تعالى ، موقع فلسطين اليوم قد خصص مقالة وضعها فيها كافة الادعية الإسلامية تابع حتى النهاية .

ويمكن لكافة المسلمين في شهر رمضان المبارك 2021 ترتيل ادعية إفطار الصائمين قبل الإفطار وللأدعية فضائل كثيرة تحفظ وتحصن المسلمين كما أنها ترفعهم درجات عند الله عزو جل .

وجعل الله عز وجال شهر رمضان صيامه أحد أركان الإسلام، وعنه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".

فضائل صيام شهر رمضان :

شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة . فضل أول ليلة في صيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ". الصيام في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين". العمرة فى رمضان ثوابها مضاعف شهر رمضان وصيامه يكفر الذنوب

دعاء الصائم قبل الإفطار في شهر رمضان :