أروع ادعية شهر رمضان 2021 مستجابة

يبحث المسلمين عن ادعية شهر رمضان 2021 على موقع جوجل الشهير ، حيث خصص موقع فلسطين اليوم مقالة رائعة من أجل حفظ وترتيل ادعية شهر رمضان وفي هذا الشهر الفضيل تزايد عبادات المسلمين في قراءات القرآن وقيام الليل وترتيل الادعية لكسب المزيد من الحسنات وقضاء حوائجهم.

وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على اجمل ادعية شهر رمضان 2021 مستجاب ، ولشهر رمضان المبارك مكانة خاصة عند جميع المسلمين في كافة دول العالم الذين يكثرون من الطاعات والعبادات والذكر والتسبيح والدعاء تقربًا إلى بارئها سبحانه وتعالى.

ويطمع المسلمين في شهر رمضان الحصول على العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، كما في هذه المقالة سنتعرف معًا على فضائل صيام شهر رمضان ايمانًا واحتسابًا لوجهه تعالى :

أهم فضائل صيام شهر رمضان :

أولاً: من فضائل صيام شهر رمضان: أن شهر رمضان هو شهر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين) رواه البخاري ومسلم

ثانيًا: شهر رمضان هو شهر الدعاء المستجاب: قال تعالى بعد آيات الصيام: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).

ثالثًا: شهر مضاعفة الأجر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه البخاري ومسلم.

رابعًا: شهر فيه ليلة القدر: قال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر...). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم) رواه ابن ماجه.

خامسًا: ومن فضائل شهر رمضان، أنه شهر نزول القرآن والكتب السماوية: قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان). وقال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر..) وقال سبحانه: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة).

سادسًا: أنه شهر التراويح والتهجد: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) أخرجه أهل السنن، وهو أيضًا شهر تكفير الذنوب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم.

سابعًا: ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر العتق من النيران: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (و ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة) رواه الترمذي وابن ماجه.

ثامنًا: انه شهر الجود والإحسان: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن). رواه البخاري ومسلم.

دعاء الرسول- صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان :

(اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيماً لا ينفد.

وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين).

دعاء شهر رمضان مستجاب :

اللهم حبب الي فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك ياغياث المستغيثين.

اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والانصاف، وآمني فيه من كل ما اخاف بعصمتك ياعصمة الخائفين.

اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا امل المشتاقين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك يا غاية الطالبين.