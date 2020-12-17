المسحال يجدد رفضه اتحاد موظفي (الاونروا) استقبال الراتب منقوص

جدد رئيس اتحاد الموظفين العرب بـ"الأونروا" أمير المسحال، رفض الاتحاد استقباله الراتب منقوص، موضحًا أنه حتى اللحظة لم يتم تأمين راتب كامل لكافة الموظفين.

وبيّن المسحال، في حديث لإذاعة القدس المحلية، أنه الاتحاد أمهل إدارة (الأونروا) أسبوع آخر حتى تتمكن من تأمين الراتب بشكل كامل قبل انتهاء هذا الشهر.

وأشار إلى أن الجميع يعول على المؤتمر الدولي الذي سيعقد في أوائل شهر إبريل المقل، لمساهمة فاعلة من الإدارة الأمريكية الجديدة والدول المضيفة وشؤون اللاجئين على أن يتم استعادة الأموال التي تم تقليصها عن (الأونروا) قبل عامين والمتمثلة بـ360 مليون دولار، ولإيجاد عملية استقرار عن طريقة منح دائمة.

ولفت المسحال، إلى أنه تم تأجيل عقد المؤتمر المقرر شهر فبراير المقبل الى إبريل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة, وبالتالي يُعول جميع المساهمين والدول المانحة أن يتم توجيه البوصلة لإعادة المساهمات التي تم قطعها من قبل إدارة ترامب.

وشدّد على تأكيد الاتحاد أنه "لن نسمح بحل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا على حساب الموظفين أو اللاجئين الذين يتلقون الطرود الغذائية الكوبونات".

وقال إن "الوقت ليس مناسباً لقطع معونات غذائية عن الأسر المحتاجة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئين".

وأضاف "على وكالة الغوث إثبات أن عدد الأسر المضافة للمعونات الغذائية تساوي أو أكبر من الأسر التي سيتم قطع المعونات عنها؛ حتى يكون لديها المصداقية بأنها تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين اللاجئين".

وذكر المسحال، حتى اللحظة لا يوجد أي تقليصات مباشرة على خدمات اللاجئين الفلسطينيين الأساسية.

كما وأكد أن الازمة المالية لـ"للأونروا" تأثرت برنامج الطوارئ الذي أفقد آلاف الأسر الفلسطينية الانتفاع منها.