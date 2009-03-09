عبور « قافلة شريان الحياة » البريطانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري

فلسطين اليوم : غزة

دخلت العشرات من شاحنات قافلة "شريان الحياة لغزة" مساء اليوم، إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بعد التوصل إلى اتفاق بين منظمي القافلة البريطانية والسلطات المصرية.

ووصلت 100 شاحنة إلى القطاع برفقة منظم القافلة النائب البريطاني جورج غالاوي وعشرون من المنظمين.

وقالت مصادر أمنية داخل معبر رفح :"إنه تم الاتفاق على إدخال شاحنات القافلة كاملة من معبر رفح سواء التي تحمل مساعدات طبية وغير طبية، عدا بعض سيارات الإطفاء ومولدات الكهرباء التي ستدخل من معبر العوجة الذي تسيطر عليه إسرائيل".

وهذه أول قافلة بهذا الحجم تدخل إلى القطاع عبر معبر رفح منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 18 كانون الثاني (يناير).