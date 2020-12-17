قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 181

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مساكن أهالي قرية العراقيب، الواقعة في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة للمرة 181 على التوالي.

وتُعد هذه هي المرة العاشرة التي هدمت فيها قوات الاحتلال خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارص في ظل الأجواء العاصفة ورغم جائحة كورونا.

يذكر أنه تواصل قوات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.