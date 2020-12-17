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سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 17/12/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:51 - 17 ديسمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 17/12/2020، باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 17/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم ما يبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      196.16 شيكل      $60.43

سعر الذهب عيار 22 179.81 شيكل      $55.40

اسعار الذهب عيار 21      171.64 شيكل      $52.88

اسعار الذهب عيار 18      147.12 شيكل      $45.33

سعر الذهب عيار 14 114.43 شيكل      $35.25

سعر الذهب عيار 12 98.08 شيكل $30.22

اسعار أوقية الذهب   6,100 شيكل $1,880

اسعار جنيه الذهب   1,373 شيكل $423.05

اسعار كيلو الذهب    196,157 شيكل     $60,434

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

16 ديسمبر   194.98     170.61     146.24     113.74     97.49

15 ديسمبر   194.27     169.99     145.70     113.32     97.13

14 ديسمبر   191.74     167.78     143.81     111.85     95.87

13 ديسمبر   192.61     168.54     144.46     112.35     96.30

12 ديسمبر   192.61     168.54     144.46     112.36     96.31

11 ديسمبر   192.57     168.50     144.43     112.33     96.28

10 ديسمبر   192.09     168.08     144.07     112.05     96.05

9 ديسمبر     192.19     168.17     144.15     112.11     96.10

8 ديسمبر     196.13     171.62     147.10     114.41     98.07

7 ديسمبر     195.05     170.67     146.29     113.78     97.53

 

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