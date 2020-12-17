لبنان يحكم بسجن المطرب فضل شاكر 22 عاماً

حكم القضاء العسكري اللبناني على المطرب فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة لصلته بأعمال إرهابية ودعمه مجموعة مسلحة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت حكمين غيابيين بحق شاكر.

ووفقاً للوكالة، فقضى الحكم الأول بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

وجاء الحكم الثاني بالسجن سبع سنوات مع تغريمه خمسة ملايين ليرة “بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها”.

وكان شاكر (51 عاما) قد اعتزل الفن نهاية عام 2012 واقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير السلفية قبل أن يظهر من جديد ويعلن عودته للفن في 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بحق شاكر الذي عاقبته المحكمة من قبل بالسجن خمس سنوات في 2016 وكذلك بالسجن 15 عاما في قضية “أحداث عبرا” بين الجيش اللبناني وجماعة أحمد الأسير عام 2017 لكنه حصل على حكم بالبراءة في 2018.