للمرة الأولى: الاحتلال يهدد بإزالة محاصيل على حدود خانيونس والمزارعون يستغيثون

للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يهدد بإزالة محاصيل على حدود غزة

لم يفاجأ المزارع أحمد ماضي من تجريف جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" أرضه المزروعة بالبطاطا المقامة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، إلا أن أكثر ما صدمه هو تهديد جيش الاحتلال لأول مرة للمزارعين بإزالة كافة المحاصيل لإشعار آخر.

فالمزارع ماضي كان يزرع 60 دونماً من البطاطا على الحدود الشرقية، إلا أنه فوجئ بعد ذهابه فجر اليوم الخميس لأرضه كالمعتاد أن الجرافات "الإسرائيلية" جرفت دونماً من البطاطا، وحوالي 40 دونماً من الخطوط الرئيسية بمحاذاة البطاطا، فيما صدم بيافطة وضعها جيش الاحتلال تهدد المزارعين بإخلاء المنطقة لحوالي 200 متر.

موعد محدد للإزالة

وحسب المزارع ماضي في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن اليافطة التي علقت على أرضه يهدد فيها الاحتلال المزارعين بإزالة المحاصيل كافة بحجة أن المزارعين اخترقوا الحد المسموح به للزراعة، وعليهم إخلاء المنطقة لحوالي 200 متر.

وأضاف المزارع ماضي: أن اليافطة تهدد المزارعين بإزالة المحاصيل وإخلاء المنطقة في وقت محدد وإلا ستجرف الجرافات المحاصيل بنفسها لإجبار المزارعين على إخلائها.

وأعرب ماضي عن حزنه الكبير وأسفه لخسارته الكبيرة جراء هذا الإخلاء، لافتاً إلى ما جرى العام الماضي من إتلاف للمحصول الزراعي بعد أن رشت الطائرات الإسرائيلية مبيدات حشرية، أدى لحرق المحصول فتم حرق 150 دونماً من البصل، تكلفتهم كانت بما لا يقل عن 150 ألف دولار.

وأمام هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، طالب ماضي الجميع بدعم صمود المزارعين، والوقوف بجانبهم في هذه المصيبة ووقف جرائم الاحتلال بحق المزارعين، حيث أن هذه الأراضي تعيل 50 عائلة فلسطينية بأكملها وهي قوت أطفالهم وعوائلهم، خلافاً للتجار وأصحاب البسطات.

إطلاق نار يومي

ويعاني المزارعون من إطلاق نار بشكل يومي من قبل جيش الاحتلال المتواجد على الحدود الشرقية بشكل يومي، الأمر الذي يدفع المزارعين للخروج من أراضيهم.

ليس وحده المزارع ماضي من يعاني من انتهاكات الاحتلال ، فعشرات المزارعين يعانون من الاعتداء اليومي في خطة ممنهجة لتكبيد المزارعين الخسائر الجمة، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما أكده مسؤولو وزارة الزراعة.

مزارع آخر يكشف عن نوايا خبيثة للاحتلال تهدد حياة المزارعين، حيث يخشى عدم قدرة المزارعين على جني محصول البطاطا المزروع حالياً وتهدد جرافات الاحتلال بهدمها.

وعبر عن خوفه من عدم قدرته على جني البطاطا حيث تبقى لموسم جنيه فقط 30 يوماً، ويخشى خسارة مازرعه بسبب إجراءات الاحتلال العدوانية.

تواصل دولي لمساندتهم

وأوضح المهندس حسام أبو سعدة مدير زراعة خانيونس في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الوزارة تواصلت مع المؤسسات الدولية لتوضيح الصورة، وكشف انتهاكات الاحتلال، وإدانة العدوان.

وأكد المهندس أبو سعدة، استمرار توجه وزارة الزراعة لدعم صمود المزارعين وتوجيه المشاريع الدولية وتعزيز صمودهم من أجل الوقوف بجانبهم ومساندتهم.



























