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أبو الريش: الأسبوعان المقبلان سيشهدان أشد خطورة لانتشار الفيروس بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:33 - 17 ديسمبر 2020
يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة (2).JPG يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة (2).JPG
تقارير
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أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة د. يوسف أبو الريش، أن فترة الاسبوعين المقبلين ستكون فترة أشد خطورة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لا سيما في فصل الشتاء.

وأوضح د. أبو الريش خلال اجتماع مجلس الوزارة الأسبوعي، ان الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهد والاستعداد لتجاوز هذه الفترة الحساسة من انتشار الفيروس.

وجدد د. أبو الريش التأكيد على ضرورة الدور المجتمعي في تخطي هذه المرحلة والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية لمرافق  الوزارة  تدلل على أننا أمام مشهد كبير من العمل الاستثنائي في مواجهة الجائحة، مقدمًا الشكر والتقدير لكافة الطواقم الصحية بمختلف المواقع والمسميات على جهدهم المقدر في تعزيز الخدمات الصحية.

وقال: "لم تتوقف أي خدمة أساسية في وزارة الصحة وكافة المستشفيات تعمل وتقدم خدماتها على مدار الساعة، مبينًا أنه تم استيعاب كافة الحالات المحولة رغم الزيادة في الاصابات وارتفاع نسبة الاشغال في أسرة الرعاية المخصصة لكوفيد ١٩.

وشدد على أن الصحة تعمل على تعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب لمختلف مستويات العمل،.

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