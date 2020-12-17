الجمعة الثانية: فرض الاغلاق الكامل بغزة يبدأ اليوم من الساعة 6:30 مساءً

تواصل وزارة الداخلية والامن الوطني للجمعة الثانية على التوالي فرض الاغلاق الكامل في محافظات قطاع غزة، مؤكدة أن بداية حظر التجوال والاغلاق الكامل يبدأ مساء اليوم الخميس الساعة الـ 6:30 مساءً.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن حظر التجوال والاغلاق الكامل ينتهي الساعة السابعة (7:00) صباحً من يوم الأحد المقبل.

وأشارت الداخلية إلى أن اجراء فرض الاغلاق الكامل في محافظات القطاع يأتي حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ولفتت داخلية غزة أنها أجرت استعداداتها الميدانية اللازمة لنشر أجهزة الأمن في محافظات القطاع لمنع حركة المواطنين اثناء فرض حظر التجوال.

وبينت الداخلية أنها القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجوال هي: "الأجهزة الأمنية والشرطية، ووزارة الصحة، والبلديات، وشركة الكهرباء، وعمال النظافة، والصيدليات".

وشددت على أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.

من ناحيته، أكد العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة الأزمة ومدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس 17/12/2020، أن أكثر من 10 آلاف عنصر شرطة وأمن سينتشرون في محافظات قطاع غزة خلال تطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأوضح العميد المبحوح في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن وزارة الداخلية أخذت بعين الاعتبار ما حدث خلال الأسبوع الماضي من تهافت المواطنين على المحلات التجارية والأسواق.

وناشد المواطنين لتجنب الازدحامات، والخروج مبكراً للتزود بالاحتياجات الضرورية.

وذكر العميد المبحوح، أن الأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بمتابعة الأسواق والشوارع والمفترقات الرئيسة على مدار الساعة، وتُجري جولات ميدانية لمنع الاكتظاظ والتجمهر.

وكشف أن الداخلية ستزيد عدد الأطقم العاملة على الرقم الوطني 109 لاستقبال الاتصالات الطارئة للمواطنين خلال يومي حظر التجوال.

وحيا، أبناء شعبنا على التزامهم بحظر التجوال خلال الأسبوع الماضي، ونحثهم على مزيد من الالتزام هذا الأسبوع؛ ليتم التمكن من الحد من تفشي الوباء وتجاوز هذه الأزمة، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع.