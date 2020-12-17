الكشف عن رغبة ادارة ترامب بإصابة الامريكان بفيروس كورونا

كشفت رسائل سرية عبر البريد الالكتروني بين مسؤولي إدارة ترامب، عن رغبتهم بإصابة أعداد كبيرة من الامريكان بفيروس كورونا، حيث كتب أحد المسؤولين "من الجيد اصابة الأشخاص الأقل خطورة بفيروس كورونا".

بول الكساندر الذي كان مسؤولاً في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بواشنطن قال: "إن إدارة ترامب تريد رؤية العديد من المصابين الشباب".

وذكر المسؤول الأمريكي بصراحة أنه يجب استخدام الرضع والأطفال والمراهقين والشباب ومتوسطي العمر بدون أمراض مزمنة لتطوير مناعة القطيع، وقال في الرسالة :” نريدهم مصابين.. وتتعافى بأجسام مضادة،، المستشفيات الآن موجهة، معدلات الوقاية الشخصية في مكانها، أسرة العناية المركزة جاهزة، والأطباء والممرضات في حالة تأهب".

وكتب في الرسالة المؤرخة في 4 يوليو أنه يجب استخدام الناس لتنفيذ استراتيجية مناعة القطيع.

واستنكرت مجموعة واسعة من خبراء الصحة استراتيجية القطيع التي دعا إليها باعتبارها قد تؤدي إلى وفيات غير ضرورية.

وكان البيت الأبيض قد نفى في السابق أنه ينتهج مثل هذه الاستراتيجية، ولكن سكوت أطلس من فريق ترامب بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، طالب في مناسبات عدة بالسماح للفيروس بالانتشار بين الأشخاص الأقل ضعفاً لبناء المناعة.

وقال خبراء الصحة إن من المستحيل حماية الأشخاص المعرضين للخطر إذا كان الفيروس ينتشر دون رادع بين الآخرين.