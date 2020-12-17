نتنياهو يهنئ البحرين بمناسبة يومها الوطني

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مملكة البحرين بمناسبة يومها الوطني.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه "لا شك أن عامكم الـ 50 سيتحلى بالنمو والازدهار، كما لا شك أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".

وأضاف "أتقدم بأحر التهاني وبأطيب التبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى سمو ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة".

والإثنين، هنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ملك البحرين، بمناسبة العيد الوطني، في اتصال هاتفي هو الأول منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتحتفل البحرين في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع ذكرى تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة عاهلا للبلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.