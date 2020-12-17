ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ليفربول ينفرد بصدارة "البريميرليغ" بعد فوز صعب على توتنهام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:10 - 17 ديسمبر 2020
ليفربول ليفربول
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

انفرد ليفربول بصدارة ترتيب فرق "البريميرليغ"، بعد فوزه الصعب والثمين على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح "الفرعون" المصري محمد صلاح نجم "الريدز" باب التسجيل في الدقيقة الـ26، قبل أن يرد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون للضيوف بعدها بـ6 دقائق.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة خطف البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفا رائعا برأسية متقنة ليهدي فريقه نقاط المباراة.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة وانفرد بصدارة ترتيب فرق "البريميرليغ"، فيما توقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في مركز الوصافة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات