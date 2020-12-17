لأول مرة: قطاع غزة يسجل (1015) إصابة جديدة ووفاة 12 حالة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس وفاة 12 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع عدد الوفيات في القطاع الى 232 حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة وفقًا لبيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، اصابة نحو 1015 اصابة جديدة بعد اجراء 2474 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد اصابات فيروس كورونا الاجمالي في القطاع إلى 31161 اصابة، بينما الحالات النشطة للمصابين بلغت 9109 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة تعافي 745 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المتعافين إلى 21820 حالة.

وفيما يتعلق بالإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى فقد أوضحت الصحة أن العدد وصل إلى 329 حالة تحتاج لرعاية صحية، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 215 حالة.