الرجوب: زياراتي للدول العربية تتعلق بتوضيح أسباب فشل المصالحة مع حماس

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب أن جزء من زياراته المكوكية إلى الدول العربية لا سيما دولة قطر يتعلق بتوضيح أسباب فشل المصالحة مع حركة حماس.

وكان الرجوب زار جمهورية مصر والمملكة الأردنية ودولة قطر حاملًا رسالة خطية من رئيس السلطة محمود عباس تتعلق بالعديد من القضايا السياسية التي تخص القضية الفلسطينية لا سيما قضية المصالحة مع حركة حماس.

وأوضح رجوب لإذاعة صوت فلسطين وتابعته "وكالة فلسطين اليوم" أن عباس أكد خلال رسائله للدول العربية أن المصالحة قرار استراتيجي لدى حركة فتح لا يمكن التنازل عنه وهو شرط لمواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي وبناء مشروع التحرر حتى اقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه ناقش مع وزير خارجية قطر أسباب وعوائق تحقيق المصالحة بين حركة فتح وحماس قائلًا: "حماس تراجعت عن مخرجات لقاء الامناء العامين واجتماع اسطنبول ولقاء القاهرة".

ولفت إلى أن فتح تدعم مشروع المقاومة الشعبية والشركة التي تكون من خلال الانتخابات بالتمثيل النسبي وتبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم انتخاب رئيس فلسطين كعنصر وحدة، ثم انتخابات للمجلس الوطني ولمنظمة التحرير حيث ما نستطيع وتوافق حيث ما لا نستطيع.

وشدد الرجوب أن القوة الضاغطة لتحقيق المصالحة هي الشارع.

وحول امكانية لقائه مع قيادة حماس المتواجدة في الدوحة قال: "سأحاول عقد لقاء مع الاخوة في حركة حماس بالدوحة لنؤكد سوية أنه لا خيار امامنا سوى الوحدة الوطنية وأن أي تأخير يتجه لصالح الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا.