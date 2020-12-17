الثانية خلال ساعات: مقتل شاب بالرصاص من كفر قاسم

أعلنت وسائل اعلام اليوم الخميس مقتل الشاب علي نشأت بدوي من مدينة كفر قاسم في الاراضي المحتلة عام 1948 نتيجة اطلاق نار وقعت قرب حاجز جبارة على شارع الطيبة طولكرم.

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن مجموعة من المسلحين هاجموا الشاب بدوي البالغ من العمر 30 عامًا على حاجز جبارة وأصابوا بالرصاص بجراح خطيرة قبل أن يعلن عن وفاته فجر اليوم الخميس.

وتعد هذه الجريمة الثانية بعد ساعات من جريمة قتل الشاب نمر سليمان من الرينة.

وقد عثر على جثته على شارع الطيبة طولكرم المؤدي إلى حاجز جبارة، وعليها أثار إطلاق رصاص.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من جريمة إطلاق النار في الرينة التي أسفرت عن مقتل نمر سليمان (46 عاما)، وإصابة شخص آخر (53 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

وسبق ذلك، أن عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، قرب مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الشاب من كفر قاسم، فجر اليوم، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 95، بينهم 17 امرأة.