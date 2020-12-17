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"شهيد لقمة العيش".. العثور على جثة شاب مشنوقًا في مستوطنة جيلو غرب القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:54 - 17 ديسمبر 2020
الشاب عبدالفتاح محمد عبيات الشاب عبدالفتاح محمد عبيات
تقارير
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عُثر فجر اليوم الخميس 17-12-2020، على جثة الشاب عبدالفتاح محمد عبيات مشنوقًا داخل أحد المنازل السكنية في مستوطنة جيلو جنوب غرب مدينة القدس المحتلة.

واتهمت عائلة الشاب عبيات، المستوطنين الاسرائيليين بقتل ابنهم عبدالفتاح اثناء عمله في مستوطنة جيلو

وأوضحت العائلة بأن جثة ابنهم عبدالفتاح وجدت في احد المباني السكنية وعلى جسده كدمات وآثار جروح ووجود حبل ملفوف على رقبته، مؤكدة أن ابنها ليس له أي مشاكل مع أحد.

وأكدت العائلة ان ابنهم عبدالفتاح محمد عبيات (37 عامًا) هو شهيد لقمة العيش.

يشار إلى أن معظم سكان مستوطنة جيلو من المستوطنين الحريديم القادمين من كندا واستراليا وروسيا وهم من (المتدينين المتطرفين).

وأقيمت المستوطنة على مساحة واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة بهدف محاصرة مدينة القدس من الجهة الجنوبية وقطع أي تواصل فلسطيني في المنطقة.

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