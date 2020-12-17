تشهد أسعار الخضروات والفواكه واللحوم اليوم الخميس 17-12-2020 اهتمامًا كبيرًا لدى السكان في قطاع غزة لا سيما في ظل اقتراب موعد الحظر الكلي غدًا الجمعة والسبت.

وفي هذه المقالة سنعرض لكم جميع اسعار الخضروات والفواكه واللحوم وفقًا لوزارة الزراعة وجاءت الاسعار على النحو التالي:

الخضروات

البندورة: 1 ك = 2.5 شيكل

خيار: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 4 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 2.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة: 2 – 4 شيكل

ملفوف: 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه

موز: 1 ك = 3 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينا: 4 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 4 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10ش

دجاج: 9 ش

لحمة: 36ش