مشعشع: الأزمة المالية للأونروا تتفاقم ونعول على المؤتمر الدولي القادم

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، أن الأزمة المالية في الوكالة تتفاقم بشكل واضح في ظل قلة الأموال الداعمة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح مشعشع في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أن إدارة الوكالة تعول كثيرًا على المؤتمر الدولي القادم برعاية المملكة الأردنية والسويد لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ولفت مشعشع إلى أن الأزمة تطال ميزانية الطوارئ التي خصصت لمواجهة "فيروس كورونا" في المناطق الخمس للاجئين الفلسطينيين.

وقال مشعشع: "هناك بوادر ايجابية في ظل توجهات الداعمين الاستراتيجيين (الاردن والسويد) بالعمل على آلية عقد اتفاقيات لمدة زمنية طويلة قد تصل إلى 5 سنوات مع دول داعمة لمشاريع تخدم اللاجئين".

وأشار إلى أن توجهات الدول الداعمة سيتم طرحها خلال المؤتمر الدولي القادم في بداية العام 2021 اضافة إلى البحث عن آلية للعودة إلى المنح الأمريكية والبحث في كيفية ترجمة الدعم السياسي على الدعم المالي.

ولفت إلى أن الاتفاق على توقيع عقود واتفاقيات مع دول داعمة للمشاريع التي تخدم اللاجئين من شأنها أن تلزم الدول للاستمرار في دعم مشاريعها وهذا سيساهم في تخفيف المأزق الذي تعيشه الأونروا.

وفيما يتعلق بموعد صرف رواتب الموظفين قال مشعشع: "لا جديد بشأن رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 28 ألف موظف، لافتًا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس الذي نرغب به.

وأشار إلى أن ادارة الوكالة طرقت كافة الأبواب من أجل توفير مبلغ 40 مليون دولار للموظفين إلا أنها لم تحصل إلا على شيء قليل جدًا لا يفي بصرف رواتب الموظفين والالتزامات والخدمات التي تقدمها الأونروا.