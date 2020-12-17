حالة الطقس اليوم الخميس: أمطار غزيرة وأجواء باردة جدًا

توقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس 17-12-2020 باردة وماطرة بشكل غزير في معظم المناطق الفلسطينية خلال ساعات النهار واسط انخفاض على درجات الحرارة، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

وأوضح موقع الطقس، بأن المنخفض الجوي سيبدأ بالانحسار في ساعات المساء والليل بشكل تدريجي.

أما يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة.

وأشار إلى أن الطقس سيبقى مستقرًا وغائمًا جزئياً مع أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً. والله تعالى أعلم.

فيما تكون حالة الطقس يوم السبت المقبل باردًا بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة خاصة في المناطق المنخفضة، بينما تسود أجواء باردة نسبياً في الجبال بشكل خاص في ساعات النهار، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم الأحد المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئياً مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. الرياح تكون شمالية الى شمالية شرقية بوجه عام.