هل الأشعة البنفسجية تقتل فيروس كورونا.. دراسة تُجيب!

يواصل العلماء حول العالم اجراء الدراسات العلمية الطبية لمعرفة طبيعة تكوين فيروس كورونا (كوفيد-19)، وطرق علاجه.

دراسة حديثة، كشفت اليوم الأربعاء، أن مصابيح LED تقتل فيروس كورونا في 30 ثانية فقط.

وأوضحت الدراسة، أنه تلك المصابيح يمكن أن تقتل فيروس (كوفيد-19)، من خلال دمجها في أنظمة تكييف الهواء لتعقيم الغرف، مشيرًا إلى أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح LED أظهرت فعاليتها في قتل الفيروس.

وأظهرت الدراسة، أن 265 نانومترًا من الموجات الضوئية كانت الأكثر فعالية في قتل الفيروس، وكانت المصابيح التي يبلغ طولها الموجي 285 نانومتر، فعالة تقريبًا.

وأكد الباحثون، انه في أقل من 30 ثانية، يكون الضوء 285 نانومتر قادرًا على تدمير 99.9 في المائة من جميع مسببات الأمراض الفيروسية.

يشار إلى أن فيروس كورونا ما زال يجتاح العالم ، إذ وصلت اعداد الإصابات إلى أكثر من 73 مليون دولار، فيما تجاوزت اعداد الوفيات مليون و600 ألف حالة وفاة.ش