الاجراءات الجديدة في مصر لعدم تفشي كورونا

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن اعتمادها تسعة إجراءات جديدة في إطار مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبحسب موقع الوطن، فإن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتمدت تسعة إجراءات حكومية لمواجهة الوباء.

وأوضح الموقع أن اللجنة العليا اعتمدت ذلك بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنها اعتمدت قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارًا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.

من جهته، أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، مشيرةً إلى ان معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين المسال ارتفع من 400 إلى 500 ألف لتر.

الإجراءات التسعة الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا :