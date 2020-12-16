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طالع سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 17-12-2020

  • فلسطين اليوم - اقتصاد
  • 22:48 - 16 ديسمبر 2020
طالع سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 17-12-2020 طالع سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 17-12-2020
تقارير
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طالع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 17-12-2020 ، إذ طرأت تغييرات على سعر صرف العملة الوطنية بعدما أعلنت الولايات المتحدة الامريكية فرض عقوبات على الدولة التركية والتي شملت مؤسسات وشخصيات وبنوك في البلاد ، ما دفع بعض المستثمرين إلى الشعور بالقلق اتجاه مستقبل العملة في حين طمأن الرئيس رجب طيب اردوغان السكان بان العقوبات لن تؤثر على اقتصاد تركيا .

ويهتم موقع فلسطين اليوم بعرض سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الليرة التركية حتى يتسنى لكافة المتهمين والمستثمرين بالعملة التركية ، وشهدت  الأخيرة تراجعُا خاصة مع اقتراب رأس السنة, حيث سيكون هناك عطلة لمدة أربعة أيام .

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أمس الثلاثاء الموافق 15-12-2020 تعافي الليرة من خسائرها التي مُنيت بها سابقًا، وجرى تداولها عند 7.835 ليرات مقابل الدولار في الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.2% على مدار يوم الاثنين الماضي .

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 17-12-2020 :

الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي (USD)

مبيع  7.8167 شراء 7.8074

الليرة التركية مقابل اليورو (EUR)

مبيع  9.5096 شراء 9.4990

الليرة التركية مقابل الريال السعودي (SAR)

مبيع 2.0867  شراء 2.0846

الليرة التركية مقابل الدينار الاردني (JOD)

مبيع  11.0616 شراء 10.9807

الليرة التركية مقابل الدينار الجزائري (DZD)

مبيع  0.0593 شراء 0.0585

الليرة التركية مقابل الدرهم المغربي (MAD)

مبيع  0.8775 شراء 0.8746

الليرة التركية مقابل الجنيه الاسترليني (GBP)

مبيع  10.5406 شراء 10.5295

الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي (KWD)

مبيع  25.6732 شراء 25.5733

الليرة التركية مقابل الدرهم الاماراتي (AED)

مبيع 2.1272  شراء 2.1255

الليرة التركية مقابل الجنيه المصري (EGP)

مبيع  0.4989 شراء 0.4967

الليرة التركية مقابل الدينار العراقي (IQD)

مبيع  0.0066 شراء 0.0065

الليرة التركية مقابل الدينار البحريني (BHD)

مبيع 20.8625  شراء 20.5712

الليرة التركية مقابل الريال القطري (QAR)

مبيع 2.1438  شراء 2.1422

الليرة التركية مقابل الدينار الليبي (LYD)

مبيع  5.9308 شراء 5.7115

الليرة التركية مقابل الريال العماني (OMR)

مبيع  20.3718 شراء 20.2113

وبعد الإعلان الأمريكي عن العقوبات تراجعت الليرة التركية في اليوم السادس على التوالي، وسجَّلت الجمعة انخفاضًا بنسبة 1.7% .

وحسبما رصدت بلومبرج، فقد فقدت العملة التركية نحو 25% من قيمتها هذا العام، ومن غير المعروف مدى تأثير هذه الإجراءات وتداعياتها على الدولة التركية التي تواجه تحديات داخلية وخارجية .

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