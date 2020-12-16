قناة عبرية: السلطة ستقدم لقاح كورونا لـ 60% من المجتمع

عقد مسؤولون من وزارتي الصحة الفلسطينية والاسرائيلية لقاءً على مستوى الوكلاء العامون للتباحث حول لقاح فيروس كورونا المستجد ودخوله الأراضي الفلسطينية.

وذكرت القناة الحادية عشر العبرية، أن السلطة الفلسطينية تعتزم إعطاء اللقاح لـ 60 % من الفلسطينيين، باستثناء الشباب والأطفال في المرحلة الأولى.

ووفقاً للقناة، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على 20 % من اللقاحات المقدمة للسكان الفلسطينية كتبرع من منظمة دولية باسم كوباكس وهي موجهة للطواقم الطبية وهيئات الطوارئ والسكان المعرضين للخطر بما في ذلك كبار السن والمرضى.

يشار إلى أن هذا اللقاح لم يحصل على موافقة حتى الآن من منظمة الصحة العالمية ومن غير المتوقع حصول ذلك قبل الشهر القادم.

وتوقعت القناة، أن منظمة الصحة العالمية ستصادق على التبرع باللقاحات في الربع الأول من العام القادم. في الوقت نفسه، تعمل السلطة الفلسطينية على شراء لقاحات من روسيا وأطراف أخرى.

في ذات السياق، أرسل منسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة، اللواء كميل أبو ركن، مؤخرًا سلسلة من الرسائل إلى كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية حثهم فيها على عدم التردد والاسراع بشراء اللقاح.

كما قام اللواء أبو ركن بالتواصل مع المجتمع الدولي في هذا الموضوع مطالبا إياهم بتقديم المساعدة.

ومن المنتظر أن تجتمع الحكومة الفلسطينية لمواجهة كورونا غدا في رام الله في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء في المناطق.

يشار إلى أن 15000 مريض بفيروس كورونا نشط في الضفة الغربية، وما يقارب 150 منهم في العناية المركزة. بالإضافة إلى حوالي 9000 مريض نشط في قطاع غزة، ما يقرب من مائة منهم من متوسط ​​إلى شديد الخطورة.