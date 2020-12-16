طالع سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 17 -12-2020

طالع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 17 -12-2020 ، حيثُ سجلت الليرة السورية امام الدولار تراجعًا كبيرًا ، حيث تشهد الليرة منذ سنوات خاصة مع استمرار الحرب الداخلية فيها إضافة إلى العقوبات الامريكية الأخيرة على المؤسسات السورية، إضرابات قوية فقد ثقة المواطن والمستثمرين بالعملة الوطنية .

وفي هذه المقالة التي يخصصها موقع فلسطين اليوم لـ سعر صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات أمام الليرة السورية ، ويهتم المواطنين السورين والمستثمرين بمعرفة صرف العملة ، في ظل الإضرابات التي تشهده الليرة وفقًا للأسباب التي ذكرنها في الاعلى .

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 17-12-2020 :

ولقد وفرنا لكم في هذه المقالة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية منها الليرة التركية واليورو الريال السعودي والدينار الأردني ، في محافظة دمشق وادلب ، تابع التالي :

سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات في دمشق :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء 2750

مبيع 2770

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3350

مبيع 3379

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 351

مبيع 355

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 731

مبيع 739

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3884

مبيع 3921

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء: 2750

مبيع 2780

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 731

مبيع 742

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3884

مبيع 3935

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3347

مبيع 3388

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 350

مبيع: 356

ووفقًا لأحدث دراسة، فقد ارتفعت نسبة الفقر في سوريا من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

وفي عام 2011 بلغت خسائر الاقتصاد السوري، وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفقاً لدراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للدولة قد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.