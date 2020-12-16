د. العقاد: غزة دخلت موجة جديدة لكورونا أصعب من سابقتها

قال د. يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي لعلاج مصابي كورونا، أن قطاع غزة دخل موجة جديدة أصعب من الموجات السابقة وهي موجة شرسة بكل ما تعنى الكلمة.

وأضاف أن التحدي الأكبر هو توفر كمية الأكسجين فالمحطات بالكاد تكفي للإعداد المتواجدة داخل المستشفى.

ولفت إلى ان المستشفى قادرة على استيعاب 200 حالة حرجة وخطرة وإذا ارتفع أكثر من ذلك فكميات الأكسجين قد لا تكفي

وأكد أن هناك تحدي يتعلق بالكوادر البشرية التي بالكاد تكفي للتعامل مع أعداد المرضى المتزايدة وهي معرضة للإصابة بالفيروس. مشيراً إلى أن أعداد الوفيات تتزايد نتيجة ارتفاع عدد الحالات الحرجة والخطيرة في كل محافظات القطاع.