رابط إليك خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2020

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2020 ، إذ يترقب آلاف الطلبة الليبيين ظهور النتيجة العامة خلال الأيام المقبلة ، وقام طلاب الشهادة الثانوية بعد الامتحانات ، وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة التي تناسب خطوات الاستعلام عن النتيجة تابع معنا حتى النهاية .

وأعلنت وزاره التربية والتعليم الليبية عن بدء مراجعة اوراق الامتحانات والانتهاء من على جميع عمليات التصحيح والتدقيق فورًا ، في حين يستعد الطلبة ظهور نتيجة الثانوية العامة في ليبيا ؛ حتى يتمكن الطلاب معرفه نتيجة درجاتهم .

وأصدرت التربية والتعليم أن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا ، من خلال كتابه بياناتهم و رقم الجلوس التابع للطالب ، وكان مدير مركز الامتحانات الوطني في دوله ليبيا السيد أحمد اعلن موافقة الوزير المكلف / محمد عماري زايد على نتيجة الشهادة الثانوية في دولة ليبيا .

علمًا أن الوزارة اتمت تحميل النتيجة عبر موقعها الرسمي الالكتروني ، وأن النتيجية ستكون خلال الساعات المقبلة وفقًا لظروف العامة الاستثنائية في البلاد التي تشهد تفشي لفيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2020 :

ولقد وضعنا في هذه المقالة خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا ن بحيث يترتب على الطالب اتباعها وفقًا لما هو آتيًا :

اولا : وفي المرحلة الأولى من خطوات الاستعلام ، يترتب على الطالب أن يتم الدخول على الرابط منظومه الامتحانات الليبية الموجود على موقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية للدخول ( اضغط هنا ).

ثانيا : وفي الخطوة التي تليها يترتب أن يقوم الطالب بكتابه البيانات الخاصة به مثل اسمه ورقم الجلوس الخاص به .

ثالثا : وبعدها يترتب بإدخال رقم القيد الذي سجل باسمه في الامتحان، ثم ان يقوم الطالب بالضغط على زر ظهور الدرجات وتظهر له النتيجة وهذا بعد اعلان ظهورها من قبل وزير التربية والتعليم الليبي .

وفي نهاية المقالة التي وضعنها لحضراتكم والتي هي بعنوان خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2020 ، نتمنى لكم فائق النجاح والتوفيق .