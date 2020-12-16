الجزائر تستثني فلسطين من قرار إلغاء المنح الطلابية

أعلنت الجمهورية الجزائرية الشقيقة استثناء طلاب دولة فلسطين من قرار يقضي بإلغاء كافة المنح الطلابية للعام 2020/2021 بسبب جائحة كورونا، وذلك استجابة لاتصالات أجراها وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس وسفير دولة فلسطين أمين مقبول مع الحكومة الجزائرية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي أن الجزائر الشقيقة وافقت مشكورة على تأجيل المنحة الدراسية التي كانت مقررة العام الجاري للعام المقبل 2021/2022.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس شكر وتقدير دولة فلسطين للإخوة الجزائريين رئيساً وحكومةً وشعباً على قرارهم الأخوي و مشاعرهم النبيلة مشيرا إلى أن القرار الجزائري كان له أطيب الأثر في نفوس الطلبة المشمولين بالقرار وذويهم حيث جاء القرار حمايةً لحقهم في مواصلة تعليمهم والحفاظ على مستقبلهم في ظل الاوضاع السيئة التي تعاني منها فلسطين.

كما قدم أبو مويس شكره إلى سعادة سفير دولة فلسطين في الجمهورية الجزائرية أ. امين مقبول وكادر السفارة على جهودهم المميزة في متابعة جميع القضايا التي تخص طلبة فلسطين.

من جهته عبر الناطق بلسان طلاب المنحة الجزائرية نور الدين منير عن ارتياح الطلبة من القرار الجزائري مشيرا إلى أن القرار الذي جاء منسجما مع العلاقة التاريخية المميزة التي تربط الجزائر حكومة وشعبا بفلسطين وقضية وشعبا والتي كانت وستبقى الحضن الدافىء والنصير الأمين لفلسطين وشعبها.

ووجه الناطق بلسان طلاب المنحة الجزائرية الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم في انقاذ مستقبلهم الدراسي بدءا من وزير التعليم العالي محمود أبو مويس والسفير الفلسطيني أمين مقبول ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو.