رابط الاستعلام عن منحة متضرري جائحة كورونا الدفعة الاولى على موقع وزارة العمل الفلسطينية

إليك رابط موقع وزارة العمل الفلسطينية للاستعلام عن أسماء المقبولين بمنحة المتضررين الدفعة الاولى من ازمة فيروس كورونا في فلسطين ، إذ سجل موقع جوجل نسبة عالية من بحث المواطنين الفلسطينيين على رابط موقع وزارة العمل من أجل معرفة الأسماء المقبولين وبهذه المناسبة خصص موقع فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي تتناول فكرة الموضوع مع كل ما هو متعلق بشأن المنحة .

وحرص الموقع على توفير رابط موقع وزارة العمل الفلسطينية للاستعلام عن أسماء المقبولين بمنحة المتضررين من وباء كورونا ، وكان وزارة العمل قد أعلنت أنها ستخصص لـ 70 ألف مواطن في جميع ربوع الوطن منحة بقيمية 700 شيكل لكل فرد متضرر من الجائحة العالمية .

وشهدت جميع المحافظات والمدن الفلسطينية انتشار واسع لفيروس كورونا منذ أشهر ، وتسبب الفيروس بإضرار كبيرة لدى أصحاب المشاريع والمحلات التجارية نتيجة فرض الاغلاق الشامل والجزئي لمواجهة العدوى القاتلة ، ما دفع وزارة العمل الفلسطينية إلى تخصيص المنحة لهؤلاء لتعويض ما خسروه وفق الإمكانات المتاحة لها .

أما في قطاع غزة ، فقد أعلن وكيل وزارة العمل موسى السماك سابقًا أن وزارته ستكمل صرف المنحة القطرية 100 دولار، لنحو 7 آلاف مواطن من المتأخرين والمتعذرين الذين لم يتم صرف المنحة لهم كما وأوضح أن الوزارة خطط أن تصرف أموال المنحة لمتضرري كورونا عبر كافة فروع البريد في محافظات غزة الخمس .

إليك رابط الاستعلام عن منحة متضرري فيروس كورونا في فلسطين :

ولقد اتاحت وزارة العمل الفلسطينية سهولة المقبولين في التسجيل والاستعلام عن منحة متضرري كورونا بواقع 700 شيكل لكل فرد ، عبر موقعها الالكتروني الرسمي ، ولاستكمال تفاصيل الرابط تابع المقالة .

أولاً : الدخول على موقع وزارة العمل الفلسطينية ، ولدخول ( اضغط هنا ) .

ثانيًا: وتتيح الوزارة سهولة الاستعلام عن منحة متضرري فيروس كورونا عبر رقم الهوية .

وخلفت تداعيات جائحة كورونا أزمة معيشية واجتماعية واقتصادية وصحية صعبة على المجتمع الفلسطيني ، إذ وصلت المنظومة الصحية إلى حد الانهيار فيما ارتفعت نسبة البطالة والفقر المدقع بين السكان هو في غنى عنها ، ولذلك قررت وزارة العمل الفلسطينية صرف منحة متضرري جائحة كورونا للخروج من الازمة الراهنة .