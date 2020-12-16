أقوى إشارة تردد قناة ATV التركية الجديدة 2021 الناقلة لمسلسل عثمان الحلقة 38 وذلك على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات ، حيث يبحث متابعي القناة والمسلسل التركي العريق على محرك جوجل الشهير عن تردد قناة ATV إذ تعرض الفضائية المسلسل الذي لاقى رواجًا هامًا بين الشعوب العربية والإسلامية حيث سجلت مشاهدات عالية في الفترة الأخيرة ونتيجة لهذه الزيادة وبحث الأشخاص خصص موقع فلسطين اليوم مقالة رائعة لهذا الامر .

وفي هذه المقالة التي حققت مشاهدات عالية تم تخصيص تردد قناة ATV التركية لمشاهدة حلقات هامة وقوية لمسلسل عثمان الحلقة 38 وهو من انتاج الدراما التركية التي يعرض الحقبة الزمنية للدولة العثمانية الإسلامية ، إذ يهتم الأشخاص بمتابعة جميع حيثيات المسلسل الذي ذاع صيته بين الشعوب في السنوات الأخيرة .

وحصلت قناة ATV التركية على حقوق البث لمسلسل عثمان الحلقة 38 ، حيث تعرض جميع حلقاته بجودة عالية وبالمجان ومن الخصائص التي تتمتع بها الفضائية أنها غير مشفرة وتبث محتواها الإعلامي على مدار الساعة 24 دون انقطاع .

قناة atv التركية جذبت ونالت اعجاب ملايين الأشخاص كما أنها استطاعت أن تتربع على عرش القنوات الفضائية بسبب المزايا التي حصلت عليها لاسيما عرضها لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع ثم مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني .

واكد القناة ان المسلسلان التركيان قد حازا على مشاهدات عالية في كل جزء وحققا نجاحًا باهرًا بسبب قوة المشهد التاريخي الذي يعيد للمسلمين امجاد اجدادهم في تولي الحكم والتصدي للغزاة .

تردد قناة ATV التركية 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10796

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ATV التركية 2021 على القمر الصناعي عرب سات :

تردد: 12692.

استقطاب: 25700.

معامل تصحيح: 5/6.

الترميز: عمودي.

تعرف على نشأة قناة ATV التركية :

في سبتمبر عام 1993 سجلت قناة ATV التركية أول بث لها ، وهي قناة تلفزيونية وطنية في تركيا .

كما وتأسست الفضائية التركية بواسطة دنش بلجين وهو المالك الأصلي للقناة، وفي عام 2013 تحديدًا شهر أغسطس نالت شعبية كبيرة كما حصلت على حصة من السوق تبلغ 9.11٪ .

أما عن رمز ATV فهي مختصر لكلمة (Aktüel Televizyonu).