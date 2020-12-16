(الفار) تصدر تويهًا هامًا بشأن غزو الجراد لليمن والسودان والقرن الافريقي

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تنويهًا هامًا بخصوص غزو الجراد الصحراوي الذي يهدد اليمن السودان ومنطقة القرن الافريقي.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة، من أن الجراد الصحراوي يهدد بتسريع وتيرة الأزمة الغذائية في تلك الدول.

وأوضحت أن اسراب من الجراد الجديد تتشكل بالفعل وتهدد بغزو جديد لشمال كينيا والتكاثر أيضاً جار على جانبي البحر الأحمر.

وبيّنت أنها تشكل تهديداً جديداً لإريتريا والسعودية والسودان واليمن، مشيرةً إلى أن الأحوال الجوية والامطار الموسمية الواسعة حدثت الانتشار، التي تسببت في تكاثر شامل في شرق إثيوبيا والصومال".

ولفت المنظمة العالمية إلى أن إعصار جاتي جلب فيضاناً إلى شمال الصومال الشهر الماضي، ما يسمح بزيادة موجات الجراد في الشهور المقبلة".

ودعت المانحين بضرورة تقديم 40 مليون دولار لدعم برنامج المراقبة والسيطرة على الآفات التابع لها في خمس دول تعتبر الأكثر تعرضاً للخطر وهي إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

وعن أزمة الأشخاص بشأن الانعدام الغذائي، ذكرت (الفار) أن أكثر من 35 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد في هذه الدول الخمس.

وتقدر أن هذا العدد يمكن أن يزيد بواقع نحو 3.5 مليون، في حال لم يتم اتخاذ إجراء للسيطرة على أحدث انتشار.

ونبهت من أن "اليمن سوف تواجه ظروف مجاعة في الشهور القليلة المقبلة".