طقس فلسطين.. تطورات جديدة بشان المنخفض الجوي الماطر

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الجوي يتمركز حالياً فوق الاراضي اللبنانية دافعاً بجولات بين الفترة والأخرى من السُحب الماطرة نحو فلسطين عبر البحر المتوسط.

وأوضح العلامي، نتيجة لذلك ستشهد فلسطين الليلة مزيد من الأمطار حتى مساء يوم غد الخميس.

وبيّن أن المنخفض الجوي "حدوي شامل".

وفي ساعات الصباح، قال العلامي: إن "هطول الأمطار تركز وسط وجنوب البلاد (وسط وجنوب الضفة وقطاع غزة وبئر السبع)".

وأضاف أن هدوء مؤقت ساد في المحافظات الشمالية بعد موجة أمطار استمرت من الليلة الماضية لصباح اليوم.