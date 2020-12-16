ليبرمان يدخل الحجر الصحي بعد تأكيد إصابة ابنه بكورونا

دخل أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى الحجر الصحي، بعد أن تأكدت إصابة ابنه بفيروس كورونا وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إن ليبرمان "سيخضع للحجر حتى يوم الجمعة المقبل وذلك بعد أن التقى قبل 8 أيام بابنه الذي تأكدت إصابته بالفيروس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليبرمان "بصحة جيدة حاليا وأنه سيواصل نشاطه في الأيام القادمة من منزله".

وليبرمان حاليا عضو بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه، وحصل الحزب في الانتخابات الأخيرة التي جرت مارس/آذار الماضي على 7 مقاعد بالكنيست (من أصل 120).

وسبق أن شغل ليبرمان العديد من المناصب الوزارية في "إسرائيل" بينها الدفاع والخارجية والطاقة والنقل.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان الإثنين "سيدخل رئيس الوزراء الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".

وسبق أن دخل نتنياهو الحجر الصحي لمرتين على الأقل منذ تفشي وباء كورونا في "إسرائيل".

ومنذ مارس/آذار الماضي سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 363 ألفا و287 إصابة بكورونا، من بينها 20 ألفا و112 حالة نشطة (مصابون حاليون)، و3 آلاف و30 حالة وفاة.