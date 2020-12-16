لجنة الطوارئ بغزة ستجتمع غدّا بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد "كورونا"

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها ستجتمع غدًا الخميس، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام المقبلة، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، أنها الاجتماع سينعقد في ظل المؤشرات الصحية المقلقة من ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس، واتساع رقعة انتشارها وكذلك ارتفاع اعداد الوفيات.

وبينت أن مسؤولية مواجهة الوباء مسؤولية جماعية وفردية، مشيرةً إلى أنه اذا لم يؤمن كل فرد بدوره بصد الوباء عن نفسه وعائلته ومجتمعه فإن أي إجراء حكومي لن يكون كافيا.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 10 حالات وفاة ليرفع وفيات غزة لـ 220 حالة وتسجيل "935 " إصابة جديدة بفيروس كورونا ، موضحاً ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 364 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.

وبينت وزارة الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي انه تم اجراء 2088 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وبلغ اعداد المتعافين اليوم 797 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 30146 اصابة ، في بلغت اجمالي الحالات النشطة 8851 حالة, واجمالي المتعافين 21075 حالة.