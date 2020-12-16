روحاني: نحن سعداء جدًا لاقتراب مغادرة ترامب من الرئاسة الامريكية

أعرب الرئيس الايراني الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، عن سعادة بلاده الكبيرة لاقتراب الرئيس الامريكي المنتهية ولايته مغادرة البيت الأبيض وانتهاء عهده الذي اعتمد فيه على سياسة "ضغوط قصوى" وعقوبات اقتصادية قاسية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع للحكومة الايرانية مساء اليوم: "يقول البعض إننا متحمسون لوصول السيد بايدن الى الرئاسة، كلا، نحن لسنا كذلك، لكننا سعداء جدا لرؤية ترامب يغادر البيت الأبيض"، مؤكدًا أن ترامب في أيامه الأخيرة.

وخسر ترامب الانتخابات الأميركية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، لصالح منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي ألمح الى نيته "تغيير المسار" الذي اتبعه الرئيس المنتهية ولايته حيال طهران.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين ويتولى مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وشهدت العلاقات بين ايران وواشنطن خلال ولاية دونالد ترامب الكثير من الاحداث القاسية لا سيما للجمهورية الايرانية حيث بدأ ترامب ولايته بالانسحاب عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم قبل ذلك بثلاثة أعوام بين طهران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وزاد التوتر خلال عهد ترامب الذي بدأ مطلع عام 2017، لا سيما في أعقاب اغتيال اللواء في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير 2020.