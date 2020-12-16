الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة يثير الجدل بسبب بيت شعر

أثار بيت الشعر الذي ألقاه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واستبدل أبوزهرة، بيت شعر شهير لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيه: " قم للمعلم وفه التبجيلا + كاد المعلم أن يكون رسولا"، بعبارة:" قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا".

واعتبر أبو زهرة، أن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن.

وعلّق الفنان أبو زهرة، قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر! نص قرآني ولا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني غيّرت في نص شعري؟".

أضاف أبوزهرة: "أحمد شوقي طول عمره بيقولنا البيت الشعري، وكلنا نحترمه جدا عن التعليم والعلماء، لما بقى عن ممثل بقى حرام؟! مش فاهم يعني".

وأردف: "أنا قلت (كاد الممثل أن يكون رسولا)، هو أنا قلت إن الممثل أصبح رسولا؟ أنا قلت (كاد).. مبيعرفوش يقروا".