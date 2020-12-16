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"الكنيست" يصادق على مشروع قانون شرعنة 70 بؤرة استيطانية بالضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:51 - 16 ديسمبر 2020
مستوطنات غلاف غزة مستوطنات غلاف غزة
تقارير
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صادق "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لتتحول الى مستوطنات شرعية كما يزعمون.

يُشار إلى أن المشروع تقدم به أعضاء اللوبي "الإسرائيلي" في الكنيست من خلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى العمل بسرعة لتمرير القانون بالقراءات الثلاث التي تسمح بأن يصبح ساريًا.

ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم وشرعنة نحو 70 بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة الغربية، واعتبارها مستوطنات شرعية، ودعا سموتريتش، بنيامين نتنياهو للتسريع بخطوات تمرير القانون وعدم السماح لبيني غانتس حليفه في الحكومة، بمنع تمرير القانون.

وتدعم فصائل الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، ويمينا، وإسرائيل بيتنا، مشروع القانون.

فيما قال وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسينكورن من حزب أزرق - أبيض، إن مشروع القانون غير قانوني وسيتم معارضته.

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