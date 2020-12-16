كيف يقضي الغزيون أوقاتهم في ظل المنخفض الجوي وفيروس كورونا

تزداد معاناة الغزيين في فصل الشتاء لا سيما في هذا العام (2020 – 2021) الذي يتزامن مع إحدى أسوأ الكوارث العالمية في التاريخ وهي انتشار جائحة فيروس كورونا "القاتلة" في أنحاء العالم التي فرضت اجراءات وقائية صارمة خشية من تفشي الجائحة بين الناس.

وألقت أزمة فيروس كورونا هذا العام بظلالها على حياة الغزيين لتزداد معاناة السكان اضعاف ما كانت عليه في الاعوام الماضية التي كانت بسبب الفقر والحصار وازمة الكهرباء وغيرها من الازمات المتفاقمة.

ومع بداية موسم فصل الشتاء بدأت ازمة فيروس كورونا تظهر جليًا على حياة المواطنين وسط اجراءات صارمة خشية من انتشار الفيروس بين المواطنين، لتختفي مظاهر التجمعات وجلسات السهر والسمر في ساعات الليل إضافة إلى قلة حركة المواطنين في ساعات النهار.

وتفرض وزارة الداخلية والامن الوطني حظرًا للتجول في محافظات قطاع غزة بشكل يومي يبدأ من الساعة الـ 6:30 مساءً حتى السابعة صباحًا، فيما تفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأجمع المواطنون في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين اليوم" أن الاجواء الحالية التي يعيشونها في ظل المنخفض الجوي من أسوأ الأجواء التي مرت عليهم لا سيما وأنها تفتقد لأجواء العائلة والعادات القديمة التي يتجمع فيها الأبناء والآباء والاجداد على "كانون النار".

وأعرب المواطنون عن أمنياتهم بانتهاء فيروس كورونا خلال العام الجديد 2021 ليعودوا الى حياتهم الطبيعية التي فقدوها كثيرًا منذ منتصف فصل الخريف الذي ينذر باقتراب فصل الشتاء القارس.

المواطن أنس محمد أكد أن فيروس كورونا قضى على عاداتهم وتقاليديهم بشكل كبير جدًا منذ بدء فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء القارس، قائلًا: "كنا نجلس نحن ابناء العائلة الى جانب بعضنا على كانون النار ونناقش الكثير من القضايا المهمة".

وأضاف: "يبدوا أن فيروس كورونا سيقضي على جلساتنا التي كنا ننتظرها من العام إلى العام أمام كانون النار حيث الشعور بالدفء والمودة والمحبة وتقوية الترابط الاجتماعي بين أبناء العائلة".

أما ياسمين عبدالله فقد أكدت أن فصل الشتاء هذا العام يختلف كليًا عن الأعوام الماضية، حيث فقدنا الكثير العادات والسلوكيات التي كنا نمارسها في الأعوام الماضية.

وأشارت إلى أنها كانت تقضي وقتها أمام المدفئة وبعد انقطاع التيار الكهربائي تقضي وقتها أمام كانون النار، قائلة : "في ساعات الليل بعد العشاء يشتري كنا نذهب بالسيارة برفقة اشقائنا إلى محلات الحلويات، فكما هو معروف فإن فصل الشتاء يحتاج إلى سكريات كثيرة".

بينما قال ياسر ابو احمد: "من الطبيعي ان تختلف الاجواء هذا العام فالجميع يريد ان يحافظ على صحته وصحة ابنائه في المنزل، ففيروس كورونا لا يعرف صغير أو كبير أو شاب او امرأة".

وناشد أبو أحمد، جميع المواطنين بأن يبقوا في بيوتهم خشية من تفشي فيروس كورونا لا سيما وسط التحذيرات المتعددة من علماء الصحة العالمية من أن بيئة فصل الشتاء تعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس بين الناس.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 16-12-2020 اصابة 935 مواطنًا ووفاة 10 حالات بسبب فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي عدد الوفيات في قطاع غزة 220 حالة وفاة أما عدد اجمالي الاصابات التراكمي وصل إلى 30146 اصابة منهم 8851 حالة نشطة حتى تاريخ اليوم الاربعاء، بينما اجمالي عدد المتعافين بلغ نحو 21075 حالة.

















