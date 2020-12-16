فحوى رسالة الرئيس عباس لسلطنة عمان

أرسل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاربعاء رسالة خطية إلى سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق بشأن العلاقات والتعاون بين (فلسطين وعُمان).

وأرسلت الرسالة عن طريق أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، حيث تسلمها نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني أسعد بن طارق آل سعيد.

وناقش رجوب وأسعد بن طارق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم العلاقات وتطورها في المجالات المختلفة، فيما أعرب رجوب عن تقدير قيادة السلطة والرئيس محمود عباس، لمواقف السلطنة والسلطان هيثم بن طارق، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، في سعيهم لنيل حقوقهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس"، مثنيا على كل أشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.

من جانبه، شدد آل سعيد على موقف السلطنة الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الموقف العماني "ثابت"، ولافتا إلى رؤيته لتحقيق السلام العادل، والدائم في المنطقة.