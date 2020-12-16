أوصى بالسعي لرفع العقوبات.. القائد خامنئي: الرد على اغتيال سليماني قائم

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الرد الأقوى على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني سيكون من خلال اخراج القوات الأمريكية من المنطقة.

وأشار إلى أن الانتقام لسليماني سيكون حتمي وسيكون ضد من نفذ وأمر بتنفيذ عملية الاغتيال الجبانة، مشددًا على ان الرد سيكون في أي زمان ومكان.

وفيما يتعلق باستمرار العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الايرانية دعا السيد خامنئي، المسؤولون الإيرانيون للسعي حول رفع العقوبات وألا يتم التأخير في رفحها بشرط حفظ حقوق الشعب الايراني وسيادة الجمهورية.

وقال: "لا نقول أنه لا يجب السعي لرفع العقوبات، لأنه اذا كان ممكنا رفع العقوبات، فلا يجب ان نؤجل ولو ساعة، رغم أن ذلك تأخر لأربع سنوات، ومنذ 2016 كان يفترض رفع جميع العقوبات دفعة واحدة، ولم يتم ذلك، بل أصبحت العقوبات أكثر".

وأوصى السيد خامنئي المسؤولين الإيرانيين بالعمل على إحباط العقوبات، قبل التفكير برفعها، وعدم الثقة بالعدو، محذرًا من الوثوق بالأطراف الاجنبية، مؤكد أن الدول الأوروبية الثلاث تعاملت مع إيران بمنتهى اللؤم والنفاق.