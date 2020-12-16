فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 26 وفاة، و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2240 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة "الخليل 3، رام الله والبيرة 3، جنين 4، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 2، نابلس 1"، و10 في قطاع غزة ، و1 في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (217)، جنين (245)، نابلس (201)، طولكرم (64)، رام الله والبيرة (203)، سلفيت (71)، قلقيلية (27)، طوباس (23)، بيت لحم (113)، ضواحي القدس (78)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (935). مدينة القدس (328).

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (277)، جنين (178)، نابلس (297)، طولكرم (102)، سلفيت (71)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (173)، قلقيلية (47)، قطاع غزة (797)، مدينة القدس . (255)

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة ان هناك 137 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.