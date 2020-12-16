ترامب: من السابق لأوانه الاستسلام ويجب القتال حتى النهاية

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تأكيده أن الاستسلام للرئيس المنتخب جو بايدن لم يحن بعد وذلك بعد اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بخسارة ترامب أمام بايدن.

وجاء رد الرئيس الأمريكي عبر سلسلة من التغريدات على منصته الخاصة تويتر حيث قال: "حلفاء ترامب ينتقدون ميتش ماكونيل لتهنئته بايدن، من السابق لأوانه الاستسلام، يجب على الجمهوريين أن يتعلموا القتال أخيرا، الناس غاضبون!".

ونشر ترامب على حسابه في "تويتر" نتائج استطلاع دون ذكر مصدره، يزعم فيه أن معظم الناخبين الجمهوريين يعتقدون بتزوير الانتخابات، قائلا، "استطلاع: 92٪ من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات كانت مزورة!".

وكان ماكونيل قد أقر بنتائج انتخاب جو بايدن من قبل "المجمع الانتخابي" وهنأه كرئيس للولايات المتحدة، كما دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ زملائه أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم الطعن في نتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس للموافقة عليها.