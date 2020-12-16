تردد لنا السورية LANA TV الجديد 2020

ننشر لكم في وكالة" فلسطين اليوم" الاخبارية تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

تحديثات تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 تردد قناة لنا lana plus مباشر على سيرفرك حيث قمنا بتوفير تحديثات تردد قناة لنا السورية 2020 الذي يبحث عنها الكثير من عشاق المسلسلات السورية والبرامج السورية وخاصة في ظل شهر مضان المبارك التي تعرض العديد من المسلسلات.

تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020

تتميز قناة لنا السورية بأنها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة.

واستطاعت قناة لنا السورية من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية خاصة أنها تعرض أجمل المسلسلات الجديدة والحصرية،

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب قناة لنا بلس lana plus نايل سات 12226 27500 H تردد لنا السورية lana tv نايل سات 12360 27500 V تردد lana tv hd نايل سات 11373 27500 H

والبرامج المتنوعة في كافة المجالات التي يتابعها الشباب. تعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

• برامج قناة لنا السورية

• برامج حكايتي

• برنامج ما ورد

• برنامج من البابوج للطربوش

• برنامج الرأي العام

• برنامج لازم نحكي