ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تردد لنا السورية LANA TV الجديد 2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 13:44 - 16 ديسمبر 2020
تردد قناة لنا السورية 2020الجديد hd تردد قناة لنا السورية 2020الجديد hd
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ننشر لكم في وكالة" فلسطين اليوم" الاخبارية تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

تحديثات تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 تردد قناة لنا lana plus مباشر على سيرفرك حيث قمنا بتوفير تحديثات تردد قناة لنا السورية 2020 الذي يبحث عنها الكثير من عشاق المسلسلات السورية والبرامج السورية وخاصة في ظل شهر مضان المبارك التي تعرض العديد من المسلسلات.

تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020

تتميز قناة لنا السورية بأنها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة.

واستطاعت قناة لنا السورية من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية خاصة أنها تعرض أجمل المسلسلات الجديدة والحصرية،

 

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

قناة لنا بلس lana plus

نايل سات

12226

27500

H

تردد لنا السورية lana tv

نايل سات

12360

27500

V

تردد lana tv hd

نايل سات

11373

27500

H

 

والبرامج المتنوعة في كافة المجالات التي يتابعها الشباب. تعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

• برامج قناة لنا السورية

• برامج حكايتي

• برنامج ما ورد

• برنامج من البابوج للطربوش

• برنامج الرأي العام

• برنامج لازم نحكي

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات