اعتقال مقدسي وزوجته قرب باب المغاربة بالبلدة القديمة

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاربعاء شابًا مقدسيًا وزوجته بعد مداهمة منزلهما القريب من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب المقدسي "محمد العجلوني" واعتقلته وزوجته واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

فيما وأوقفت قوات الاحتلال شاباً لم تعرف هويته بعد، وفتشت هويته وحقيبته بدقة في باحات المسجد الأقصى خلال اقتحام المستوطنين.

وفي سياق متصل داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في منطقة الصلعة في جبل المكبر في القدس المحتلة ولم تذكر أي اعتقالات.