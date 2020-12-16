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اعتقال مقدسي وزوجته قرب باب المغاربة بالبلدة القديمة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:29 - 16 ديسمبر 2020
اعتقال شاب اعتقال شاب
تقارير
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ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاربعاء شابًا مقدسيًا وزوجته بعد مداهمة منزلهما القريب من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب المقدسي "محمد العجلوني" واعتقلته وزوجته واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

فيما وأوقفت قوات الاحتلال شاباً لم تعرف هويته بعد، وفتشت هويته وحقيبته بدقة في باحات المسجد الأقصى خلال اقتحام المستوطنين.

وفي سياق متصل داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في منطقة الصلعة في جبل المكبر في القدس المحتلة ولم تذكر أي اعتقالات.

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